"Я горжусь, что я – украинец. Это моя страна, моя земля, моя семья. И мы никому ее не отдадим.

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Я родился в Луцке, но лучшие времена своей футбольной карьеры прожил в украинском Донецке – красивом, цветущем, современном. И всегда вспоминаю этот город с особой теплотой. Я выходил на поле в футболке национальной сборной и всегда самоотверженно бился за сине-желтый флаг. Потому что Украина – в моем сердце.

В такое непростое время мы должны быть едиными – от Донецка до Луцка, от Симферополя до Чернигова. Так мы сможем справиться с этим давлением и отстоять свою страну", – написал Шевчук на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Вячеслав в статусе игрока стал 7-кратным чемпионом Украины, завоевал 5 Кубков и 3 Суперкубка Украины, стал обладателем Кубка УЕФА. За национальную сборную Украины провел 54 поединка.

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