"Я пишаюсь, що я – українець. Це моя країна, моя земля, моя сім’я. І ми нікому її не віддамо.

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Я народився в Луцьку, але найкращі часи своєї футбольної кар’єри прожив в українському Донецьку – красивому, квітучому, сучасному. І завжди згадую це місто з особливою теплотою. Я виходив на поле у футболці національної збірної і завжди самовіддано бився за синьо-жовтий прапор. Тому що Україна – у моєму серці.

У таку непросту годину ми всі маємо бути єдиними – від Донецька до Луцька, від Сімферополя до Чернігова. Так ми зможемо впоратися з цим тиском та відстояти свою країну", – написав Шевчук на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, В'ячеслав у статусі гравця став 7-разовим чемпіоном України, завоював 5 Кубків та 3 Суперкубки України, став володарем Кубка УЄФА. За національну збірну України провів 54 поєдинки.

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