Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился со списком исполнителей, которые смогут сыграть против национальной команды Швейцарии в стартовом туре Лиги наций УЕФА.

В заявку "сине-желтых" попали 23 игрока, сообщает официальный сайт УАФ.

Украина – Швейцария: анонс матча Лиги наций

Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Андрей Лунин

Защитники: Эдуард Соболь, Игор Пластун, Сергей Кривцов, Богдан Михайличенко, Александр Тымчик, Александр Караваев, Николай Матвиенко

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Марлос, Игорь Харатин, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Виктор Коваленко

Нападающие: Роман Яремчук, Владислав Супряга, Жуниор Мораес

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере национальной сборной, в заявку на сегодняшнюю игру не попали Сергей Болбат, Валерий Бондарь, Роман Безус и Евгений Макаренко.

Поединок Украина – Швейцария состоится в четверг, 3 сентября, во Львове. Начало матча 1-го тура Лиги наций – в 21:45.

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