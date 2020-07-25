Умер врач сборной Украины и Металлиста 1925 – у 48-летнего медика диагностировали коронавирус

В возрасте 48 лет ушел из жизни главный врач Металлиста 1925 Антон Худаев, сообщает официальный сайт клуба.

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Как указано в заявлении харьковчан, медик длительное время боролся с тяжелой болезнью. Худаев был символом харьковского футбола, человеком с большим сердцем и доброй душой. Его любили болельщики, уважали коллеги и ценили футболисты.

Ранее у Худаева диагностировали коронавирус, который поразил 70% легких врача. Сегодня, 25 июля, 48-летний Антон Евгеньевич умер после остановки сердца, сообщает Команда №1.

Долгое время Худаев возглавлял медицинский штаб Металлиста, а затем работал на этой же должности в Металлисте 1925. С 2016 года был врачом и национальной команды Украины.

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