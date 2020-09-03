"Думаю, что Украина выиграет у Швейцарии со счетом 2:1. В отличие от швейцарцев, подопечные Андрея Шевченко провели в Харькове сбор, у нашего тренера имеется исчерпывающая информация, в каком состоянии каждый игрок.

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Кроме того, на мой взгляд, наша сборная более сыгранная и у нее более ровный состав. Конечно, у швейцарцев есть звезда – Гранит Джака, выступающий за лондонский Арсенал, однако у нас в средней линии хватает исполнителей, которые могут создать ему сложности", – цитирует специалиста Metaratings.

Напомним, что поединок Украина – Швейцария состоится в четверг, 3 сентября, во Львове. Начало матча 1-го тура Лиги наций – в 21:45. Обе сборные попали в группу 4 дивизиона А турнира. Другие соперники команд – Германия и Испания – сыграют между собой в Штутгарте.

Украина – Швейцария: анонс матча Лиги наций