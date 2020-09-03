Україна – Швейцарія: Маркевич озвучив перевагу команди Шевченка та виділив лідера гостей
Колишній керманич української збірної Мирон Маркевич поділився прогнозом на поєдинок стартового туру Ліги націй УЄФА 2020/21 проти команди Швейцарії.
"Думаю, що Україна виграє у Швейцарії з рахунком 2:1. На відміну від швейцарців, підопічні Андрія Шевченка провели в Харкові збір, у нашого тренера є вичерпна інформація, в якому стані кожен гравець.
Україна – Швейцарія: матч Ліги націй розпочнеться з хвилини мовчання
Крім того, на мій погляд, наша збірна більш зіграна і у неї більш рівний склад. Звичайно, у швейцарців є зірка – Граніт Джака, який виступає за лондонський Арсенал, проте у нас в середній лінії вистачає виконавців, які можуть створити йому труднощі", – цитує фахівця Metaratings.
Нагадаємо, що поєдинок Україна – Швейцарія відбудеться у четвер, 3 вересня, у Львові. Початок матчу 1-го туру Ліги націй – о 21:45. Обидві збірні потрапили до групи 4 дивізіону А турніру. Інші суперники команд – Німеччина та Іспанія – зіграють між собою у Штутгарті.