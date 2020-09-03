"Думаю, що Україна виграє у Швейцарії з рахунком 2:1. На відміну від швейцарців, підопічні Андрія Шевченка провели в Харкові збір, у нашого тренера є вичерпна інформація, в якому стані кожен гравець.

Україна – Швейцарія: матч Ліги націй розпочнеться з хвилини мовчання

Крім того, на мій погляд, наша збірна більш зіграна і у неї більш рівний склад. Звичайно, у швейцарців є зірка – Граніт Джака, який виступає за лондонський Арсенал, проте у нас в середній лінії вистачає виконавців, які можуть створити йому труднощі", – цитує фахівця Metaratings.

Нагадаємо, що поєдинок Україна – Швейцарія відбудеться у четвер, 3 вересня, у Львові. Початок матчу 1-го туру Ліги націй – о 21:45. Обидві збірні потрапили до групи 4 дивізіону А турніру. Інші суперники команд – Німеччина та Іспанія – зіграють між собою у Штутгарті.

Україна – Швейцарія: анонс матчу Ліги націй