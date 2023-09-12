Статистический портал Transfermarkt обновил стоимость национальных сборных – согласно свежему пересчету сборная Украины попала в двадцатку самых дорогих команд мира.

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Подопечные Сергея Реброва были оценены в 293,7 млн евро и заняли в рейтинге 19-ю строчку.

Самой дорогой с командой стал недавний соперник "сине-желтых" – сборная Англии, которая потянула на 1, 24 миллиарда евро. Италия, с которой украинцы встретятся уже сегодня, 12 сентября, идет в перечне седьмой (786 млн евро).

Топ-10 самых дорогих национальных сборных мира выглядит следующим образом:

1. Англия – 1,24 млрд евро;

2. Франция – 1, 17 млрд евро;

3. Португалия – 979 млн;

4. Бразилия – 943 млн;

5. Аргентина – 836 млн;

6. Италия – 786 млн;

7. Испания – 777 млн;

8. Германия – 706 млн;

9. Нидерланды – 614 млн;

10. Бельгия – 423 млн;

Напомним, перед матчем с Италией сборная Украины идет в турнирной таблице группы С второй, набрав 7 очков.

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