Сборная Украины попала в топ-20 самых дорогих национальных команд мира
"Сине-желтые" по своему финансовому потенциалу оказались в серьезной компании.
Статистический портал Transfermarkt обновил стоимость национальных сборных – согласно свежему пересчету сборная Украины попала в двадцатку самых дорогих команд мира.
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Подопечные Сергея Реброва были оценены в 293,7 млн евро и заняли в рейтинге 19-ю строчку.
Самой дорогой с командой стал недавний соперник "сине-желтых" – сборная Англии, которая потянула на 1, 24 миллиарда евро. Италия, с которой украинцы встретятся уже сегодня, 12 сентября, идет в перечне седьмой (786 млн евро).
Топ-10 самых дорогих национальных сборных мира выглядит следующим образом:
1. Англия – 1,24 млрд евро;
2. Франция – 1, 17 млрд евро;
3. Португалия – 979 млн;
4. Бразилия – 943 млн;
5. Аргентина – 836 млн;
6. Италия – 786 млн;
7. Испания – 777 млн;
8. Германия – 706 млн;
9. Нидерланды – 614 млн;
10. Бельгия – 423 млн;
Напомним, перед матчем с Италией сборная Украины идет в турнирной таблице группы С второй, набрав 7 очков.