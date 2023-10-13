Тренерскому штабу сборной Украины предстоит принять несколько сложных решений перед двумя матчами отбора на Евро-2024, в которых необходимо брать максимум очков.

Уже 14 октября в Праге сборная Украины сыграет очередной матч в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 против национальной команды Северной Македонии. У обоих коллективов по 7 очков, как и у Италии. Именно эти сборные разыграют второе место в группе (первое, скорее всего, достанется Англии).

На октябрьском сборе Сергей Ребров не увидел в расположении сборной несколько важных игроков. В первую очередь речь идет о травмированных Андрее Ярмоленко и Викторе Цыганкове. Михаил Юхименко оценил шансы Украины в матче с Северной Македонией. Смотрите видео на YouTube-канале Футбол 24.