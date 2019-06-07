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Украина – Сербия: Коноплянка отметился юбилейным голом за сборную – вингер не забивал от зимы

23:18 62 Читати українською
Украина – Сербия: Коноплянка отметился юбилейным голом за сборную – вингер не забивал от зимы
Евгений Коноплянка / Соцсети

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка 4,5 месяца не мог отличиться в воротах соперника.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка отметился голом в ворота Сербии в поединке 3-го тура квалификации к Евро-2020.

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Это взятие ворот стало первым для 29-летнего вингера за 4,5 месяца. Последний раз Коноплянка забивал в матче 19 тура чемпионата Германии Герта – Шальке, это произошло 25-го января этого года. Кроме того, украинец забил свой 20-й гол за национальную команду. Вингер лишь третий, кто преодолел эту отметку.

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К слову, по состоянию на 60-ю минуту поединка сборная Украины побеждает Сербию со счетом 3:0. Дублем отметился Виктор Цыганков и голом Евгений Коноплянка.

blog_ava
Украина – Сербия: анонс матча квалификации к Евро-2020
08:00
2869
Теги
Евро-2020 Украина Украина Украина - Сербия Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка
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