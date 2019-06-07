Украина – Сербия: Коноплянка отметился юбилейным голом за сборную – вингер не забивал от зимы

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка 4,5 месяца не мог отличиться в воротах соперника.

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка отметился голом в ворота Сербии в поединке 3-го тура квалификации к Евро-2020.

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Это взятие ворот стало первым для 29-летнего вингера за 4,5 месяца. Последний раз Коноплянка забивал в матче 19 тура чемпионата Германии Герта – Шальке, это произошло 25-го января этого года. Кроме того, украинец забил свой 20-й гол за национальную команду. Вингер лишь третий, кто преодолел эту отметку.

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К слову, по состоянию на 60-ю минуту поединка сборная Украины побеждает Сербию со счетом 3:0. Дублем отметился Виктор Цыганков и голом Евгений Коноплянка.