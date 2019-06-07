Украина – Сербия: болельщики хозяев вывесили плакат "Нет натурализации"

Болельщики сборной Украины не рады натурализации в национальной команде.

На поединке третьего тура квалификации к Евро-2020 между Украиной и Сербией болельщики хозяев растянули плакат с текстом "Нет натурализации".

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Напомним, сейчас в лагере сборной Украины находится вингер Шахтера Марлос, из-за травмы пропускает матч нападающий "горняков" Жуниор Мораес, которые являются бразильцами по национальности.

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К слову, по состоянию на двадцать восьмую минуту поединка между Украиной и Сербией счет в пользу "желто-синих" 2:0, дублем отличился Виктор Цыганков.