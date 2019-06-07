Украина – Сербия: стартовые составы на матч квалификации к Евро-2020

Сборная Украины встречается с Сербией в рамках отбора к Евро-2020. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Сербия на "Футбол 24", стартует в 21:45. Соперники померяются силами на переполненной Арене Львов. В "культурной столице" сборная еще не проиграла ни разу.

Украина – Сербия: где смотреть матч отбора на Евро-2020

"Сине-желтые" прекрасно начали отбор к Евро-2020 – 4 очка и лидерство в группе после двух стартовых выездных матчей с Португалией и Люксембургом. Сербия провела лишь один поединок квалификации, расписав ничью с португальцами.

Домашнее поражение от сербов будет катастрофой для Украины, ничья – не слишком приятным итогом. В таких условиях сегодня играем только на победу.

Стартовые составы команд:

Украина: Пятов – Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Степаненко – Цыганков, Малиновский, Зинченко, Коноплянка – Яремчук.

Запасные: Панькив, Лунин, Бутко, Соболь, Бурда, Безус, Кравец, Беседин, Пластун, Швед, Шепелев, Коваленко.

Сербия: Дмитрович – Миленкович, Спаич, Коларов – Гачинович, Льяич, Максимович, Костич – Тадич – Йович, Прийович.

Запасные: Райкович, Васильевич, Рукавина, Милетич, Живкович, А.Митрович, С.Митрович, Катай, Фейса, Радоньич, Лукич, Лазович.

Украина – Сербия: анонс матча квалификации к Евро-2020