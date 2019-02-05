Украина – Сербия: Арена Львов готова принять поединок

Матч отбора на Евро-2020 между Украиной и Сербией на Арене Львов, где будут проводиться работы по установке искусственного покрытия.

Как известно, на Арене Львов будут стелить искусственное покрытие. Из-за работ проведения матчей отбора на Евро-2020 было под вопросом.

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Сборная Украины сможет сыграть свои матчи отбора на Евро-2020 на Арене Львов. Об этом сообщил Игорь Цыганик в программе "Цыганик LIVE".

ФФУ получила письмо от администрации Арены Львов с гарантией того, что стадион будет в полной готовности к матчам против сборной Сербии 7 июня и сборной Люксембурга 10 июня.

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