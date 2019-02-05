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Україна – Сербія: Арена Львів готова прийняти поєдинок

18:10 422 Читать на русском
Україна – Сербія: Арена Львів готова прийняти поєдинок
Арена Львів

Матч відбору на Євро-2020 між Україною та Сербією на Арені Львів, де проводитимуть роботи зі встановлення штучного покриття.

Як відомо, на Арені Львів стелитимуть штучне покриття. Через роботи проведення матчів відбору на Євро-2020 було під питанням.

Україна проведе товариський матч зі збірною Естонії

Збірна України зможе зіграти свої матчі відбору до Євро-2020 на Арені Львів. Про це повідомив Ігор Циганик у програмі "Циганик LIVE" .

ФФУ отримала лист від адміністрації Арени Львів із гарантією того, що стадіон буде у повній готовності до матчів проти збірної Сербії 7 червня та збірної Люксембурга 10 червня.

Матч відбору на Євро-2020 Україна – Люксембург може відбутися у Полтаві

Євро-20204 тур

Україна - Люксембург: Понеділок 10 червня 2019

Україна
до матчу
125
дн
:
1
год
:
56
хв
Люксембург
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Теги
ФФУ Арена Львів Україна - Люксембург Україна - Сербія Збірна України Україна Україна
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