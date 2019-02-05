Україна – Сербія: Арена Львів готова прийняти поєдинок

Матч відбору на Євро-2020 між Україною та Сербією на Арені Львів, де проводитимуть роботи зі встановлення штучного покриття.

Як відомо, на Арені Львів стелитимуть штучне покриття. Через роботи проведення матчів відбору на Євро-2020 було під питанням.

Україна проведе товариський матч зі збірною Естонії

Збірна України зможе зіграти свої матчі відбору до Євро-2020 на Арені Львів. Про це повідомив Ігор Циганик у програмі "Циганик LIVE" .

ФФУ отримала лист від адміністрації Арени Львів із гарантією того, що стадіон буде у повній готовності до матчів проти збірної Сербії 7 червня та збірної Люксембурга 10 червня.

Матч відбору на Євро-2020 Україна – Люксембург може відбутися у Полтаві