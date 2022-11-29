Украинские символы создают много инфоповодов в последние дни чемпионата мира. "Футбол 24" подробнее рассказывает о каждом отдельном случае.

Самый свежий пример – итальянский активист Марио Ферри, прорвавшийся на поле в матче Португалия – Уругвай. Впереди на его футболке были слова "Спасите Украину", сзади – "Уважение иранским женщинам", а в руках флаг ЛГБТК.

Смелые испанцы пронесли на трибуны флаг полка АЗОВ, однако из-за сомнительных правил ФИФА его вскоре сняли. С положительной стороны отличился и голкипер поляков Войцех Щенсны, завершивший флеш-интервью фразой "Слава Украине!". Об этих и других интересностях катарского Мундиаля – смотрите в очередном видеообзоре от "Футбол 24".

Десятки врятованих біженців, тату Тризуба і Save Ukraine на ЧС-2022 – сміливий герой Мундіалю рік присвятив Україні