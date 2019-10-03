Шахтер – Динамо Загреб: стартовала продажа билетов на матч Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер начал продажу билетов на матч 3 тура группового этапа Лиги чемпионов 2019/20 против Динамо Загреб.

Шахтер на своем официальном сайте объявил о начале продажи билетов на матч 3 тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского Динамо.

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Минимальная цена билета – 100 гривен, самый дорогой пропуск стоит 7 тысяч гривен. Матч состоится 22 октября на ОСК Металлист. Их можно приобрести в кассах стадиона и онлайн.

Шахтер и Динамо Загреб после двух туров имеют в активе по 3 очка. Обе команды победили Аталанту и уступили Манчестер Сити.

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