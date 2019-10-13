toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Украина – Португалия: трансферная стоимость португальцев в 4,5 раза выше украинцев

23:00 37 Читати українською
Украина – Португалия: трансферная стоимость португальцев в 4,5 раза выше украинцев
Сборная Украины / УАФ

Суммарная стоимость соперника "сине-желтых" сборной Португалии в разы превышает стоимость нашей команды.

 

Перед решающим поединком лидеров группы В портал Transfermarkt оценил стоимость текущего состава обеих сборных. Так, суммарная стоимость игроков сборной Украины оценивается в 171 млн евро. Тройку самых дорогих игроков составляют Александр Зинченко (30 млн евро), Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков (по 20 млн евро).

Украина – Португалия: "сине-желтые" прогулялись по Киеву накануне решающего поединка Евро-2020

Стоимость сборной Португалии значительно превышает стоимость "сине-желтых". Состав сборной Португалии оценивается в 757,25 млн евро. Самыми дорогими футболистами действующих чемпионов Европы и победителей Лиги наций является одноклубник нашего Александра Зинченко Бернарду Силва, а также Жоау Фелиш (по 100 млн). Криштиану Роналду летом подешевел и стоит теперь 90 млн евро.

Напомним, уже завтра, 14 октября, Украина сойдется в противостоянии с Португалией. Матч состоится в 21:45 на НСК Олимпийский. Перед матчем на стадионе состоится грандиозная шоу-программа и выступления известных коллективов.

Украина – Португалия: пиренейские СМИ опасаются наших, отмечают Шахтер и прогнозируют удивительный подвиг Роналду

blog_ava
Тренер Сербии наказал звезду Реала – конфликт в лагере соперника сборной Украины
09:53
811
Теги
Португалия Португалия Украина Украина Сборная Украины Евро-2020 Украина - Португалия Александр Зинченко Александр Зинченко Жоау Фелиш Жоау Фелиш Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Криштиану Роналду Криштиану Роналду Виктор Цыганков Виктор Цыганков Бернарду Силва Бернарду Силва
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
53
мин
Литва
21:45
Сербия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук