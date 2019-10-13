Украина – Португалия: трансферная стоимость португальцев в 4,5 раза выше украинцев

Суммарная стоимость соперника "сине-желтых" сборной Португалии в разы превышает стоимость нашей команды.

Перед решающим поединком лидеров группы В портал Transfermarkt оценил стоимость текущего состава обеих сборных. Так, суммарная стоимость игроков сборной Украины оценивается в 171 млн евро. Тройку самых дорогих игроков составляют Александр Зинченко (30 млн евро), Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков (по 20 млн евро).

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Стоимость сборной Португалии значительно превышает стоимость "сине-желтых". Состав сборной Португалии оценивается в 757,25 млн евро. Самыми дорогими футболистами действующих чемпионов Европы и победителей Лиги наций является одноклубник нашего Александра Зинченко Бернарду Силва, а также Жоау Фелиш (по 100 млн). Криштиану Роналду летом подешевел и стоит теперь 90 млн евро.

Напомним, уже завтра, 14 октября, Украина сойдется в противостоянии с Португалией. Матч состоится в 21:45 на НСК Олимпийский. Перед матчем на стадионе состоится грандиозная шоу-программа и выступления известных коллективов.

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