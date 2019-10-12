Игроков Динамо Киев – 0, игроков Динамо Бухарест – 1: "шахтеровские сердца" в обзоре соцсетей после Украина – Литва

Украина празднует в Харькове победу над Литвой

Сборная Украины одержала убедительную победу над Литвой в матче 6-го тура отбора на Евро-2020 (2: 0). К выполнению главной цели осталось сделать один маленький шаг.

Команда Шевченко обыграла балтийцев благодаря роскошному дублю хавбека Аталанты Руслана Малиновского, который вплотную приблизил "сине-желтых" к финальной стадии Евро-2020. Мы гарантированно выйдем на турнир, выполнив задачу минимум в матче против Португалии – хватит одного очка. Футболисты и фанаты праздновали после Литвы триумфальными постами в социальных сетях. Хорошая порция комплиментов досталась, в частности, Дзидзьо, который покорил харьковскую публику прекрасным исполнением национального гимна. Однако не обошлось без неприятных нюансов ...связанных с киевским Динамо.

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Виктор Вацко был поражен вокалом "мегапопулярного": Наконец я услышал артиста, который очень-очень сильно исполнил гимн Украины перед матчем сборной. Я бы даже сказал, лучшее за всю истории! Браво, Дзидзьо!".

Нарешті я почув артиста, який дуже-дуже сильно виконав гімн України перед матчем збірної. Я б навіть сказав, найкраще в історії! Браво, Дзідзьо! — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) October 11, 2019

Шеф-редактор "Футбол 24" Олег Бабий также нахваливал артиста: "Дзидзо – респект за гимн. Это было сильно".

Дзідзю - респект за Гімн. Це було сильно — Олег Бабій (@Gullit_87) October 11, 2019

Автор проекта "Бомбардир" Роман Бебех отмечает широкое представительство донецкого Шахтера в составе команды Шевченко: "Стартовый состав сборной – почти все "шахтеровские сердца". Этот термин будет использоваться?".

Стартовий склад збірної - майже всі «шахтарівські серця». Цей термін буде використовуватись? — Роман Бебех (@roman_bebekh) October 11, 2019

Комментатор Megogo Вадим Скичко насчитал одного представителя Динамо в стартовых составах, правда – не нашего Динамо:

"Составы матча Украина – Литва:

Игроков Динамо Киев: 0

Игроков Динамо Бухарест: 1".

Стартові склади матчу Україна - Литва:



Гравців Динамо Київ: 0

Гравців Динамо Бухарест: 1 pic.twitter.com/loHzvZdvxf — Вадим Скічко (@VadymSkichko) October 11, 2019

Президент УАФ Андрей Павелко считает, что сборная Украины "подтвердила статус высококлассного, хорошо сыгранного и настроенного исключительно на положительный результат коллектива".

Соблазнительная телеведущая Александра Лобода вдохновляла "сине-желтых" на победу классным фото с национальным флагом. Мы просто не могли оставить этого без внимания.

Журналист Евгений Зинченко поздравляет с замечательным результатом, но надеется, что подопечные Шевченко сохранили силы на Португалию.

з чудовим результатом нас всіх з необхідним. зіграли достатньо потужно, але вірю, що зберегли сили для матчу проти Португалії ️ — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) October 11, 2019

Пресс-атташе тренера сборной Украины Николай Васильков рассказывает о "бенефисе Шевы на Металлисте".

Пятый президент Украины Петр Порошенко направляет "искренние поздравления звездной команде Андрея Шевченко".

Футбольный блогер Михаил Смоловой троллит комментатора из-за игроков Шахтера, которые составляют костяк нашей команды.

"Брутальный футбол" показал, как Дзидзьо оказался с микрофоном на ОСК Металлист.

Як все було насправді: pic.twitter.com/xe6jushhvX — Брутальний Футбол ️ (@brutfoot) October 11, 2019

Наши звездные хавбеки Александр Зинченко и Евгений Коноплянка "зажгли" в Инстаграм.

Шахтер и Динамо также поздравили национальную команду. Твиттер "горняков" оказался более эмоциональным, чем Инстаграм киевского клуба.

Еще одна победа, еще один шаг на Евро-2020! Браво, парни!



Больше о матче #УкраинаЛитва: https://t.co/W721cYgKim.



Напомним, следующий топ-матч на ОСК «Металлист» состоится 22 октября. Это «Шахтер» – «Динамо» (Загреб)! Билеты в продаже на сайте https://t.co/jm1c9JudMn. pic.twitter.com/JIhbp0jd6v — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 12, 2019

И еще немного голоса народа...

Будет сын, назову - Малиновский

Будет дочь, назову - Украина !!!#УкраинаЛитва — AMATOR (@UAMATOR) October 12, 2019

Хоть убейте, но я не понимаю, что делает в основе Шахтера и сборной Болбат. Сука, столько детских ошибок за тайм, что хотелось его поменять еще в середине тайма. #УкраинаЛитва — Hereford в АПЛ! (@nenya4o) October 11, 2019

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