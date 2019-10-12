Игроков Динамо Киев – 0, игроков Динамо Бухарест – 1: "шахтеровские сердца" в обзоре соцсетей после Украина – Литва

Сборная Украины одержала убедительную победу над Литвой в матче 6-го тура отбора на Евро-2020 (2: 0). К выполнению главной цели осталось сделать один маленький шаг.
Команда Шевченко обыграла балтийцев благодаря роскошному дублю хавбека Аталанты Руслана Малиновского, который вплотную приблизил "сине-желтых" к финальной стадии Евро-2020. Мы гарантированно выйдем на турнир, выполнив задачу минимум в матче против Португалии – хватит одного очка. Футболисты и фанаты праздновали после Литвы триумфальными постами в социальных сетях. Хорошая порция комплиментов досталась, в частности, Дзидзьо, который покорил харьковскую публику прекрасным исполнением национального гимна. Однако не обошлось без неприятных нюансов ...связанных с киевским Динамо.
Украина – Литва: мы одной ногой на Евро-2020, Малиновский – космос, Соболь использовал шанс, а Ярмоленко сейчас чужой
Виктор Вацко был поражен вокалом "мегапопулярного": Наконец я услышал артиста, который очень-очень сильно исполнил гимн Украины перед матчем сборной. Я бы даже сказал, лучшее за всю истории! Браво, Дзидзьо!".
Шеф-редактор "Футбол 24" Олег Бабий также нахваливал артиста: "Дзидзо – респект за гимн. Это было сильно".
Автор проекта "Бомбардир" Роман Бебех отмечает широкое представительство донецкого Шахтера в составе команды Шевченко: "Стартовый состав сборной – почти все "шахтеровские сердца". Этот термин будет использоваться?".
Комментатор Megogo Вадим Скичко насчитал одного представителя Динамо в стартовых составах, правда – не нашего Динамо:
"Составы матча Украина – Литва:
Игроков Динамо Киев: 0
Игроков Динамо Бухарест: 1".
Президент УАФ Андрей Павелко считает, что сборная Украины "подтвердила статус высококлассного, хорошо сыгранного и настроенного исключительно на положительный результат коллектива".
Соблазнительная телеведущая Александра Лобода вдохновляла "сине-желтых" на победу классным фото с национальным флагом. Мы просто не могли оставить этого без внимания.
Журналист Евгений Зинченко поздравляет с замечательным результатом, но надеется, что подопечные Шевченко сохранили силы на Португалию.
Пресс-атташе тренера сборной Украины Николай Васильков рассказывает о "бенефисе Шевы на Металлисте".
Пятый президент Украины Петр Порошенко направляет "искренние поздравления звездной команде Андрея Шевченко".
Футбольный блогер Михаил Смоловой троллит комментатора из-за игроков Шахтера, которые составляют костяк нашей команды.
"Брутальный футбол" показал, как Дзидзьо оказался с микрофоном на ОСК Металлист.
Наши звездные хавбеки Александр Зинченко и Евгений Коноплянка "зажгли" в Инстаграм.
Шахтер и Динамо также поздравили национальную команду. Твиттер "горняков" оказался более эмоциональным, чем Инстаграм киевского клуба.
И еще немного голоса народа...
Португалія – Люксембург: CR700 залякує Україну, партнер Зінченка забиває на 3 очки, динамівець не страхує одноклубників