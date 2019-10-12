toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
УКРАИНА - ЛИТВА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ПОРТУГАЛИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ ЕВРО-2020

Игроков Динамо Киев – 0, игроков Динамо Бухарест – 1: "шахтеровские сердца" в обзоре соцсетей после Украина – Литва

13:22 82 Читати українською
Игроков Динамо Киев – 0, игроков Динамо Бухарест – 1: "шахтеровские сердца" в обзоре соцсетей после Украина – Литва
Украина празднует в Харькове победу над Литвой

Сборная Украины одержала убедительную победу над Литвой в матче 6-го тура отбора на Евро-2020 (2: 0). К выполнению главной цели осталось сделать один маленький шаг.

29’ Руслан Малиновский
58’ Руслан Малиновский
 
29’ Руслан Малиновский
58’ Руслан Малиновский

Команда Шевченко обыграла балтийцев благодаря роскошному дублю хавбека Аталанты Руслана Малиновского, который вплотную приблизил "сине-желтых" к финальной стадии Евро-2020. Мы гарантированно выйдем на турнир, выполнив задачу минимум в матче против Португалии – хватит одного очка. Футболисты и фанаты праздновали после Литвы триумфальными постами в социальных сетях. Хорошая порция комплиментов досталась, в частности, Дзидзьо, который покорил харьковскую публику прекрасным исполнением национального гимна. Однако не обошлось без неприятных нюансов ...связанных с киевским Динамо.

Украина – Литва: мы одной ногой на Евро-2020, Малиновский – космос, Соболь использовал шанс, а Ярмоленко сейчас чужой

Виктор Вацко был поражен вокалом "мегапопулярного": Наконец я услышал артиста, который очень-очень сильно исполнил гимн Украины перед матчем сборной. Я бы даже сказал, лучшее за всю истории! Браво, Дзидзьо!".

Шеф-редактор "Футбол 24" Олег Бабий также нахваливал артиста: "Дзидзо – респект за гимн. Это было сильно".

Автор проекта "Бомбардир" Роман Бебех отмечает широкое представительство донецкого Шахтера в составе команды Шевченко: "Стартовый состав сборной – почти все "шахтеровские сердца". Этот термин будет использоваться?".

Комментатор Megogo Вадим Скичко насчитал одного представителя Динамо в стартовых составах, правда – не нашего Динамо:

"Составы матча Украина – Литва:

Игроков Динамо Киев: 0

Игроков Динамо Бухарест: 1".

Президент УАФ Андрей Павелко считает, что сборная Украины "подтвердила статус высококлассного, хорошо сыгранного и настроенного исключительно на положительный результат коллектива".

Соблазнительная телеведущая Александра Лобода вдохновляла "сине-желтых" на победу классным фото с национальным флагом. Мы просто не могли оставить этого без внимания.

Збірна України з Андрієм Шевченком стає крутим брендом з впізнаваним стилем, який приваблює все більше людей і на стадіони і до екранів️ ⠀ На це є багато причин Головною, звісно - результат Інші причини - це і головний тренер - кумир мільйонів фанатів (мій теж) Це і наші футболісти, які приїжджають в Збірну з іноземних чемпіонатів️ ⠀ Сьогодні точно буде заповнений стадіон А в інших містах до опівночі горітимуть віконця і кричатимуть гол (наші ж заб‘ють точно️️️) І дружина не вириватиме пульт з рук, бо Танці з зірками показують в неділю ⠀ Тож, всім гарного перегляду і віримо в перемогу наших хлопців️ ⠀ Я не в Харкові, тому вболіватиму сьогодні у класній компанії @slava_k10 @sveta_empato @vovaoldschool ⠀ Відмічайте свою компанію друзів з якими сьогодні будете дивитись матч І діліться прогнозами

Допис, поширений Oleksandra Loboda (@aleksika)

Журналист Евгений Зинченко поздравляет с замечательным результатом, но надеется, что подопечные Шевченко сохранили силы на Португалию.

Пресс-атташе тренера сборной Украины Николай Васильков рассказывает о "бенефисе Шевы на Металлисте".

Пятый президент Украины Петр Порошенко направляет "искренние поздравления звездной команде Андрея Шевченко".

Футбольный блогер Михаил Смоловой троллит комментатора из-за игроков Шахтера, которые составляют костяк нашей команды.

"Брутальный футбол" показал, как Дзидзьо оказался с микрофоном на ОСК Металлист.

Наши звездные хавбеки Александр Зинченко и Евгений Коноплянка "зажгли" в Инстаграм.

ЄДИНЕ ЦІЛЕ

Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

ОДНА БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

Допис, поширений Yevhen Konoplyanka ️ (@konoplyanka.official)

Шахтер и Динамо также поздравили национальную команду. Твиттер "горняков" оказался более эмоциональным, чем Инстаграм киевского клуба.

И еще немного голоса народа...

Португалія – Люксембург: CR700 залякує Україну, партнер Зінченка забиває на 3 очки, динамівець не страхує одноклубників

blog_ava
Шевченко изменил систему бонусов в сборной Украины
11:28
562
Теги
Украина - Литва Статьи Литва Литва Украина Украина Евро-2020
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
7
мин
Минай
15:00
Рух
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук