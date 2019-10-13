Украина – Португалия: Роналду в хорошем настроении вышел на тренировку на НСК Олимпийский и раздал автографы

Сборная Португалии провела предматчевое занятие на стадионе НСК Олимпийский. Лидер чемпионов Европы Криштиану Роналду находился в отличном настроении.

Накануне матча восьмого тура отбора Евро-2020 между сборными Украины и Португалии, который состоится завтра в 21:45, гости провели предматчевую тренировку. Лидер чемпионов Европы Криштиану Роналду вышел на поле в приподнятом настроении, улыбался и даже дал несколько автографов представителям прессы. После 15 минут журналистов попросили покинуть поле и португальцы начали полноценную тренировку за закрытыми дверями.

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Напомним, накануне сборная Украины победила Литву со счетом 2:0 и вплотную приблизилась к выходу на чемпионат Европы-2020. "Сине-желтым" осталось сыграть еще два поединка в группе: завтра наши ребята будут принимать португальцев, а 17 ноября на выезде встретятся со сборной Сербии.

Украина с 16-ю пунктами возглавляет группу В. Затем следуют португальцы (11 очков) и сербы (7 очков), у обеих сборных есть игра в запасе. Замыкает турнирную таблицу с одним баллом Литва.

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