Украина – Португалия: Цыганык отметил неожиданные тактические решения Шевченко

Журналист Игорь Цыганык отметил некоторые тактические эксперименты главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко в матче отбора Евро-2020 против Португалии.

"Когда увидел Яремчука и Марлоса на тренировке вместе в основном составе, то понял, что Яремчук будет играть левого нападающего, а Марлос центрального. Это неожиданная история, эксперимент, который Шевченко обсуждал с тренерским штабом.

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Приятно, что наставник идет на эксперименты даже в таких ответственных матчах. Марлос в роли центрфорварда – это странно и неожиданно. Но он помог полузащитникам лучше владеть мячом. Мы выиграли середину поля, пока не случилось удаление. Португальцы создавали моменты, но при выходе из обороны мы использовали короткий пас.

Яремчук очень хорошо отрабатывает на оборону. Его главной задачей было не давать португальцам разбежаться на флангах", – сказал Цыганык в эфире программы ЦиганикLive.

Отметим, что сборная Украины одолела португальцев (2:1) в матче отбора к Евро-2020 и оформила досрочный выход на континентальный форум. Голами отметились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

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