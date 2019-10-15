Україна – Португалія: Циганик відзначив несподівані тактичні рішення Шевченка

Журналіст Ігор Циганик відзначив деякі тактичні експерименти головного тренера збірної України Андрія Шевченка у матчі відбору Євро-2020 проти Португалії.

"Коли побачив Яремчука та Марлоса на тренуванні разом в основному складі, то зрозумів, що Яремчук буде грати лівого нападника, а Марлос центрального. Це несподівана історія, експеримент, який Шевченко обговорював з тренерським штабом.

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Приємно, що наставник йде на експерименти навіть в таких відповідальних матчах. Марлос в ролі центрфорварда – це дивно і несподівано. Але він допоміг півзахисникам краще володіти м'ячем. Ми виграли середину поля, поки не сталося видалення. Португальці створювали моменти, але під час виходу з оборони ми використовували короткий пас.

Яремчук дуже добре відпрацьовує на оборону. Його головним завданням було не давати португальцям розбігтися на флангах", – сказав Циганик в ефірі програми ЦиганикLive.

Відзначимо, що збірна України здолала португальців (2:1) у матчі відбору до Євро-2020 та оформила достроковий вихід на континентальний форум. Голами відзначилися Роман Яремчук і Андрій Ярмоленко.

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