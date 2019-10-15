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Україна – Португалія: Циганик відзначив несподівані тактичні рішення Шевченка

22:49 61 Читать на русском
Україна – Португалія: Циганик відзначив несподівані тактичні рішення Шевченка
Тренерський штаб Шевченка / Футбол 24

Журналіст Ігор Циганик відзначив деякі тактичні експерименти головного тренера збірної України Андрія Шевченка у матчі відбору Євро-2020 проти Португалії.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"Коли побачив Яремчука та Марлоса на тренуванні разом в основному складі, то зрозумів, що Яремчук буде грати лівого нападника, а Марлос центрального. Це несподівана історія, експеримент, який Шевченко обговорював з тренерським штабом.

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Приємно, що наставник йде на експерименти навіть в таких відповідальних матчах. Марлос в ролі центрфорварда – це дивно і несподівано. Але він допоміг півзахисникам краще володіти м'ячем. Ми виграли середину поля, поки не сталося видалення. Португальці створювали моменти, але під час виходу з оборони ми використовували короткий пас.

Яремчук дуже добре відпрацьовує на оборону. Його головним завданням було не давати португальцям розбігтися на флангах", – сказав Циганик в ефірі програми ЦиганикLive.

Відзначимо, що збірна України здолала португальців (2:1) у матчі відбору до Євро-2020 та оформила достроковий вихід на континентальний форум. Голами відзначилися Роман Яремчук і Андрій Ярмоленко.

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