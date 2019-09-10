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Украина – Нигерия: команды определились с формой на товарищеский матч

12:53 75 Читати українською
Украина – Нигерия: команды определились с формой на товарищеский матч
Сборная Украины / УАФ

Стало известно, в каких комплектах формы выйдут сборные Украины и Нигерии на контрольный поединок.

 

УАФ на своем официальном сайте сообщила, что сборная Украины впервые в истории сыграет в белом комплекте формы. Нигерийцы выйдут в темно-зеленой форме.

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Поединок состоится сегодня, 10 сентября, в 21:20 на Днепр-Арене, которая не видела матчей национальной команды уже 10 лет.

Также произошла смена в заявке команды по сравнению с матчем против Литвы. Вместо Тараса Степаненко в списке оказался Владимир Шепелев.

blog_ava
Украина – Нигерия: анонс товарищеского матча
08:00
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Теги
Сборная Украины Украина - Нигерия Украина Украина Нигерия Нигерия Футбольная форма
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