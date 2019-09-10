Украина – Нигерия: команды определились с формой на товарищеский матч

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Украина – Нигерия: Шевченко объявил заявку "сине-желтых" на товарищеский матчСборная Украины — 11:55 392
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Украина – Нигерия: Ндиди, Омеруо и еще несколько игроков пропустят товарищеский матчСборная Украины — 00:11 107
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Украина – Нигерия: предматчевая пресс-конференция Андрея ШевченкоСборная Украины — 9 сент 594