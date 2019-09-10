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Україна – Нігерія: команди визначились з формою на товариський матч

12:49 1623 Читать на русском
Україна – Нігерія: команди визначились з формою на товариський матч
Збірна України / УАФ

Стало відомо, у яких комплектах форми вийдуть збірні України та Нігерії на контрольний поєдинок.

 

УАФ на своєму офіційному сайті повідомила, що збірна України вперше в історії зіграє в білому комплекті форми. Нігерійці вийдуть у темно-зеленій формі.

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Поєдинок відбудеться сьогодні, 10 вересня, о 21:20 на Дніпро-Арені, яка не бачила матчів національної команди вже 10 років.

Також відбулась зміна у заявці команди у порівнянні з матчем проти Литви. Замість Тараса Степаненка у списку опинився Володимир Шепелєв.

blog_ava
Україна – Нігерія: анонс товариського матчу
08:00
17447
Теги
Нігерія Нігерія Україна Україна Україна - Нігерія Збірна України Футбольна форма
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