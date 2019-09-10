Україна – Нігерія: команди визначились з формою на товариський матч

Стало відомо, у яких комплектах форми вийдуть збірні України та Нігерії на контрольний поєдинок.

УАФ на своєму офіційному сайті повідомила, що збірна України вперше в історії зіграє в білому комплекті форми. Нігерійці вийдуть у темно-зеленій формі.

Україна – Нігерія: Шевченко оголосив заявку "синьо-жовтих" на товариський матч

Поєдинок відбудеться сьогодні, 10 вересня, о 21:20 на Дніпро-Арені, яка не бачила матчів національної команди вже 10 років.

Також відбулась зміна у заявці команди у порівнянні з матчем проти Литви. Замість Тараса Степаненка у списку опинився Володимир Шепелєв.