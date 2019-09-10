Україна – Нігерія: команди визначились з формою на товариський матч

Україна — 12:31 2714
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Україна – Нігерія: Шевченко оголосив заявку "синьо-жовтих" на товариський матчЗбірна України — 11:50 4991
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Євро-2020: Північна Ірландія – Німеччина: перемога німців на класі, уроки пресингу від ірландців і топовий матч БрандтаЄвро-2020 — 03:41 2256
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Україна – Нігерія: Ндіді, Омеруо та ще кілька гравців пропустять товариський матчЗбірна України — 00:06 472
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Євро-2020, кваліфікація: Вербіч дублем приніс важливу перемогу Словенії, Кадар програв з Угорщиною, де Брюйне у вогніЄвро-2020 — 9 вер 6133