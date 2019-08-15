Украина – Нигерия: африканцы объявили заявку на товарищеский поединок

Федерация футбола Нигерии опубликовала список игроков, вызванных на товарищеский матч против сборной Украины.

10 сентября – через 3 дня после матча против Литвы в отборе к Евро-2020 – сборная Украины сыграет контрольный матч против Нигерии, которая заняла 3 место на КАН-2019. Как ранее анонсировал глава УАФ Андрей Павелко, этот матч пройдет в Днепре.

Украина сыграет товарищеские матчи против Нигерии и Эстонии – УАФ утвердила города проведения поединков

Заявка сборной Нигерии:

Вратари: Икечукву Эзенва, Францис Узохо, Мадука Окою

Защитники: Кеннет Омеруо, Леон Балогун, Уильям Эконг, Тайрон Эбуехи, Ола Айна, Чидози Авазьем, Семи Аджайи, Джамилу Коллинз

Полузащитники: Уилфред Ндиди, Огенекаро Этебо, Алекс Ивоби, Келечи Ихеаначо, Джои Арибо

Нападающие: Ахмед Муса, Самуэль Калу, Мозес Симон, Генри Оньекуру, Пол Онуачу, Самуэль Чуквуезе, Виктор Осимхен

"Першим приїхало Динамо": Зінченко очима батьків і Ман Сіті – як з українського містечка видряпатись на вершину АПЛ