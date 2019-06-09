Украина – Люксембург: матч квалификации к Евро-2020 обслужит словацкая бригада арбитров

Бригада арбитров из Словакии во главе с Петером Краловичем будет судить поединок 4-го тура квалификации к чемпионату Европы-2020 между сборными Украины и Люксембурга.

Словаки отработают поединок на Арене Львов, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Кралович исполнит роль главного арбитра. Ему будут помогать лайнсмены Милан Штрба и Эрик Вайсс. Четвертый рефери – Михал Оценаш.

Для Петера Краловича отчетный матч станет первым в карьере с участием сборной Украины. Свою работу он начал в 2006 году, а в 2012-м получил статус арбитра ФИФА. На клубном уровне он судил матч Зари с Лачи в Лиге Европы в сезоне 2014/15.

Поединок Украина – Люксембург состоится в понедельник, 10 июня. Начало встречи в 21:45.

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