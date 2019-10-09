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Украина – Литва: на матч отбора Евро-2020 продано более 35 тысяч билетов

9 октября 23:52 13 Читати українською
Украина – Литва: на матч отбора Евро-2020 продано более 35 тысяч билетов
Украина – Литва / Фото из открытых источников

Один из решающих поединков национальной команды Украины вызвал среди болельщиков сумасшедший ажиотаж.

 

Уже в ближайшую пятницу в Харькове подопечные Андрея Шевченко в матче отбора Евро-2020 будут принимать сборную Литвы. Этот поединок вызвал невероятный ажиотаж среди болельщиков.

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К слову, только на тренировку национальной команды пришло более 6000 любителей футбола. А что говорить о решающем поединке. На матч против Литвы уже продано более 35 000 билетов, сообщает Футбол 1/2.

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Всего же стадион ОСК Металлист вмещает около 40 тысяч зрителей. Билеты еще доступны в кассах стадиона, также их можно приобрести онлайн на сайте Ticketsbox.com.

Напомним, "сине-желтые" занимают первое место в группе B, имея отрыв от ближайшего преследователя – сборной Португалии – в пять очков. Литва, в свою очередь, занимает последнее место с одним набранным пунктом.

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Теги
Украина Украина Евро-2020 билеты на футбол Украина - Литва Литва Литва
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