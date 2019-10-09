Украина – Литва: Миколенко вернулся в общую группу

На вечернем занятии национальной сборной Украины наряду с другими тренировался и защитник киевского Динамо Виталий Миколенко.

Рабочий график среды национальная сборная Украины завершила вечерней тренировкой на стадионе Солнечный, сообщает пресс-служба УАФ.

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Тактические наработки, усвоенные на утренней тренировке, игроки отшлифовывали во время динамического полуторачасового занятия. Вместе со всеми работал и Виталий Миколенко, оправившись после микротравмы.

Завтра "сине-желтые" продолжат заниматься на вышеупомянутом стадионе, а предматчевая пресс-конференция наставника команды Андрея Шевченко и одного из игроков пройдет в отеле Superior Golf & Spa Resort.

Напомним, 11 октября сборная Украины в Харькове, в рамках квалификации Евро-2020, встретится с Литвой. Игра состоится в 21:45. Через три дня "сине-желтые" в Киеве на НСК Олимпийский будут принимать Португалию.

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