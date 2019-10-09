Україна – Литва: на матч відбору Євро-2020 продано більше 35 тисяч квитків

Один з вирішальних поєдинків національної команди України викликав серед уболівальників божевільний ажіотаж.

Уже найближчої п’ятниці у Харкові підопічні Андрія Шевченка у матчі відбору Євро-2020 прийматимуть збірну Литви. Цей поєдинок викликав неймовірний ажіотаж серед уболівальників.

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До слова, лише на тренування національної команди прийшло понад 6 тисяч шанувальників футболу. А що й казати про вирішальний поєдинок. На матч проти Литви вже продано понад 35 тисяч квитків, повідомляє Футбол 1/2.

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Всього ж стадіон ОСК Металіст вміщує близько 40 тисяч глядачів. Квитки ще доступні у касах стадіону, також їх можна придбати онлайн на сайті Ticketsbox.com.

Нагадаємо, "синьо-жовті" посідають перше місце у групі B, маючи відрив від найближчого переслідувача – збірної Португалії – у п'ять очок. Литва, у свою чергу, займає останнє місце з одним набраним пунктом.

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