Пятов признался, что станет залогом успеха сборной Украины в решающих матчах

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов перед матчами со сборными Литвы и Португалии очень рассчитывает на поддержку 12-го игрока.

"Ждем заполненных трибун в Харькове и Киеве. Поверьте, для того, чтобы на наши игры ходило как можно больше зрителей, мы очень стараемся.

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Мы дорожим нашими фанами, многие из которых сопровождают нас по всей Европе. Спасибо им за это. Вы не представляете, как приятно было играть в Литве, чувствуя, что выступаешь дома. Полные трибуны в поединках с Литвой и Португалией придадут нам эмоций и адреналина", – сказал Пятов в интервью Футбол 1/2.

Напомним, 11 октября сборная Украины в Харькове, в рамках квалификации Евро-2020, встретится с Литвой. Игра состоится в 21:45. Через три дня "сине-желтые" в Киеве на НСК Олимпийский будут принимать Португалию.

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