"Когда создают столько моментов, а потом их транжирят... К сожалению, так случается, когда команда, играющая против нас, создает один момент – и забивает. И мы продолжаем не реализовывать моменты, которые были.

Украина – Казахстан – 1:1 – видео голов и обзор матча

Концовка не понравилась. У нас должна быть организация, а у нас футболисты потеряли свои позиции. Поэтому результат негативный. Беру всю ответственность на себя. Предупредил их в перерыве: "Ребят, не транжирьте моменты". Такие моменты транжирить нельзя. Мы должны закрывать матчи. Жаль, что я оказался прав.

Три матча в неделю? Я не замечал усталости. Да, были игроки, которые немного подсели. Мы делали замены. Мы давали возможность всем играть сегодня. В трех матчах была ротация, не вижу проблем в усталости. Вижу проблемы в концентрации, нереализации моментов. Думаю, это очень серьезный звоночек. Мы должны вернуться назад, откуда начинали. Мы должны стать командой, потому что все-таки такие тревожные моменты – там ошибку допустили, здесь пропустили момент, нас наказали.

Казахстан забил хороший мяч. Там чувствовалось, что можно было сыграть ближе, не дать игроку ударить. Но это – игровой момент. Мы должны реализовывать наши моменты. Если бы реализовали их, игра бы закончилась еще в первом тайме.

Спорные моменты с пенальти на Мораесу и Довбику? Мне трудно комментировать. По игре даже не видел их. Наверное, судье виднее", – резюмировал Шевченко в эфире Футбол 1.

Украина не переиграла Казахстан в безумном матче – второе подряд домашнее фиаско в отборе ЧМ-2022