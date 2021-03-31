К отчетному матчу команды подошли без побед в текущей квалификации на ЧМ-2022. Украина начала борьбу за путевку с двух ничьих – против Франции и Финляндии. Казахстан вообще до сих пор сыграл только одну игру, поскольку первый тур пропускал. Очками в дуэли с действующими чемпионами мира разжиться не удалось.

Украина – Казахстан: составы и онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022 – Трубин дебютирует, 6 изменений от Шевченко

Первый гол в матче Украина – Казахстан был забит после ошибки обороны гостей. Зинченко перехватил мяч и покатил под удар Яремчуку, который закрутил под дальнюю штангу. В начале второго тайма Мужиков классным ударом с линии штрафной сравнял счет.