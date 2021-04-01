"Коли створюють стільки моментів, а потім їх тринькають... На жаль, так трапляється, коли команда, яка грає проти нас, створює один момент і забиває. І ми продовжуємо не реалізовувати моменти, які були.

Україна – Казахстан – 1:1 – відео голів

Кінцівка не сподобалася. У нас повинна бути організація, а у нас футболісти втратили свої позиції. Тому результат негативний, беру всю відповідальність на себе. Попередив гравців у перерві: "Хлопці, не тринькайте моменти". Ми повинні закривати матчі. Шкода, що я мав рацію.

Три матчі в тиждень? Я не помічав утоми. Так, були гравці, які трохи підсіли. Ми робили заміни. Ми давали можливість усім грати сьогодні. У трьох матчах була ротація, не бачу проблему у втомі. Бачу проблеми в концентрації, нереалізації моментів. Думаю, це дуже серйозний дзвіночок. Ми повинні повернутися туди, звідки починали. Ми повинні стати командою, тому що все-таки це тривожні моменти: там помилку допустили, тут пропустили момент, нас покарали.

Казахстан забив хороший м'яч. Там відчувалося, що можна було зіграти ближче, не дати гравцеві вдарити. Але це – ігровий момент. Ми повинні реалізовувати наші моменти. Якби реалізували їх, гра б закінчилася ще в першому таймі.

Спірні моменти з пенальті на Мораєсу і Довбику? Мені важко коментувати. По грі навіть не бачив їх. Напевно, судді видніше", – резюмував Шевченко в ефірі Футбол 1.

Україна не переграла Казахстан у шаленому матчі – друге поспіль домашнє фіаско у відборі ЧС-2022