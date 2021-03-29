"Мы знаем о неутешительной статистике в играх против Украины. Где-то наша сборная могла зацепиться за очки, где-то все решало мастерство соперника. Что касается предстоящей встречи, то команда сделает все возможное, чтобы исправить эту статистику. При этом всех секретов раскрывать не буду.

Казахстан страдает от коронавируса – серьезные проблемы перед матчем против Украины

Мы прекрасно знаем Шевченко как блестящего футболиста, который с успехом выступал как на клубном уровне, так и за свою национальную сборную. Шевченко достиг немалых успехов и как наставник команды Украины. Думаю, он способен прогрессировать как главный тренер. Каждый игрок сборной Украины таит в себе опасность. Многие футболисты выступают за рубежом. Выделять кого-то отдельно не хотелось бы. У Украины очень ровная команда с хорошим подбором исполнителей.

Мы будем подстраиваться под любой расклад. Казахстан расположен довольно далеко от других стран Европы, поэтому мы привыкли к тому, что летать нам приходится длительное время. В домашних матчах футбольное поле с искусственным покрытием, возможно, будет давать нам небольшое преимущество", – приводит слова Байсуфинова официальный сайт УАФ.

Добавим, что матч Украина – Казахстан запланирован на 31 марта, начало в 21:45. Казахи сейчас является аутсайдером группы D – в их активе 0 очков после одного проведенного матча. Украина же третья с 2 пунктами после двух поединков.

Україна в блендері: причини "короткого замикання" Миколенка, зразковість Шеви і тактика Трампа – фінські ЗМІ запалюють