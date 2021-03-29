"Ми знаємо про невтішну статистику в іграх проти України. Десь наша збірна могла зачепитися за очки, десь усе вирішувала майстерність суперника. Що стосується майбутньої зустрічі, то команда зробить усе можливе, щоб виправити цю статистику. При цьому всіх секретів розкривати не буду.

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Ми чудово знаємо Шевченка як блискучого футболіста, який з успіхом виступав як на клубному рівні, так і за свою національну збірну. Шевченко досяг чималих успіхів і як наставник команди України. Думаю, він здатен прогресувати як головний тренер. Кожен гравець збірної України таїть у собі небезпеку. Багато футболістів виступають за кордоном. Виділяти когось окремо не хотілося б. В Україні дуже рівна команда із хорошим підбором виконавців.

Ми будемо підлаштовуватися під будь-який розклад. Казахстан розташований досить далеко від інших країн Європи, тому ми звикли до того, що літати нам доводиться тривалий час. У домашніх матчах футбольне поле зі штучним покриттям, можливо, даватиме нам невелику перевагу", – наводить слова Байсуфінова офіційний сайт УАФ.

Додамо, що матч Україна – Казахстан запланований на 31 березня, початок о 21:45. Казахи наразі є аутсайдером групи D – у їхньому активі 0 очок після одного проведеного матчу. Україна ж третя із 2 пунктами після двох поєдинків.

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