Сборная Казахстана столкнулась с серьезными проблемами перед вылетом в Киев на матч против Украины в отборе к ЧМ-2022.

Сразу у нескольких человек из расположения сборной Казахстана обнаружили коронавирус, в частности у тренера Сергея Калюбина и администратора команды Максима Шауберта, сообщает телеграм-канал Kozhakhmet_inside_official.

Казахстан потерял звезду на матч с Украиной из-за небрежности россиян

Главной проблемой для казахов является то, что с больными контактировали другие члены тренерского штаба, персонала и игроки, поэтому количество изолированных, как и то, кто сможет отправиться в Киев, под большим вопросом.

Добавим, что матч Украина – Казахстан запланирован на 31 марта, начало в 21:45. Казахи сейчас является аутсайдером группы D – в их активе 0 очков после одного проведенного матча. Украина же третья с 2 пунктами после двух поединков.

Франция обыграла Казахстан с курьезной статистикой – украинец отметился автоголом, Мбаппе не реализовал пенальти