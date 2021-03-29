Словенская бригада судей будет работать в Киеве 31 марта.

Главным арбитром поединка квалификации к ЧМ-2022 Украина – Казахстан станет словенец Матей Юг, сообщает сайт FIFA.

Украина – Казахстан: прогноз на матч отбора к ЧМ-2022

Его ассистентами станут Матей Жунич и Грега Кордеж, четвертый арбитр – Славко Винчич. Стоит отметить, что осенью Юг работал в Киеве во время матча группового этапа Лиги чемпионов Динамо – Барселона (0:4).

Напомним, уже в среду Украина будет принимать Казахстан, начало встречи в 21:45.

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