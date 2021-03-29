Україна – Казахстан: матч відбору до ЧС-2022 розсудить арбітр, який був "свідком" розгрому Динамо
18:48 - Читать на русском
Словенська бригада суддів працюватиме у Києві 31 березня.
Головним арбітром поєдинку кваліфікації до ЧС-2022 Україна – Казахстан стане словенець Матей Юг, повідомляє сайт FIFA.
Україна – Казахстан: прогноз на матч відбору до ЧС-2022
Його асистентами стануть Матей Жуніч і Грега Кордеж, четвертий арбітр – Славко Вінчіч. Варто відзначити, що восени Юг працював у Києві під час матчу групового етапу Ліги чемпіонів Динамо – Барселона (0:4).
Нагадаємо, вже у середу Україна прийматиме Казахстан, початок зустрічі о 21:45.
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