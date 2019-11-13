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Украина – Эстония: Миколенко восстановился и готов помочь команде Шевченко

17:41 51 Читати українською
Украина – Эстония: Миколенко восстановился и готов помочь команде Шевченко
Виталий Миколенко / Фото УАФ

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о своем самочувствии и мотивации на матч с Сербией.

 

"У меня все прекрасно, тренируюсь в общей группе. Готовлюсь к первой игре и буду стараться попасть в стартовый состав.

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Мотивация на матч против Сербии? Нужно взять минимум одно очко, чтобы попасть в первую корзину при жеребьевке Евро-2020", – цитирует Миколенко dynamomania.

Напомним, 14 ноября украинцы проведут спарринг против Эстонии, а через три дня сыграют с сербами в рамках квалификации на Евро-2020.

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Сборная Украины Украина Украина Украина - Эстония Виталий Миколенко Виталий Миколенко
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