Брайан Кристанте принесёт в жертву матч сборной Италии против Северной Македонии ради подготовки к битве с Украиной.

Полузащитник Ромы и сборной Италии Брайан Кристанте продолжает страдать от мышечной усталости. Как информирует TMW, в среду, 15 ноября, хавбек не принимал участия в тактических тренировках сборной Италии под руководством Лучано Спаллетти. Вместо этого он тренировался по индивидуальной программе.

Италия потеряла из-за травмы еще одного ключевого игрока – Интер наградил его капитанской повязкой

Сообщается, что его присутствие в завтрашнем матче против Северной Македонии маловероятно. Целью Спаллетти является возвращение Кристанте к матчу с Украиной в Леверкузене, который состоится в следующий понедельник.

Напомним, что Кристанте является чемпионом Европы 2020 года. Он выходил на замену в победном для Италии финальном матче с Англией.

УЕФА нашел сборной Украины абсурдного соперника – подробности скандала в отборе Евро-2024 с подачи Италии