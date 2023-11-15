Центральный защитник Алессандро Бастони получил травму и в ближайшее время пройдёт медобследование.

В среду, 15 ноября, во время тренировки в стане сборной Италии центральный защитник Алессандро Бастони получил растяжение мышц правой икры. Об этом информирует инсайдер Джанлука Ди Марцио.

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В ближайшие несколько часов защитник Интера пройдёт специальные медицинские тесты, которые определят степень его повреждения. Если худшие опасения подтвердятся, Бастони станет уже пятым игроком, которого Лучано Спаллетти потерял перед матчами отбора к Евро-2024 с Северной Македонией и Украиной. Ранее "Скуадра адзурра" лишилась из-за травм вратаря Алекса Мерета (Наполи), защитников Рафаэля Толои (Аталанта) и Давиде Калабрию (Милан), а также полузащитника Мануэля Локателли (Ювентус).

Напомним, что в недавнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с Зальцбургом Бастони играл с капитанской повязкой на руке – впервые в своей карьере в Интере.

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