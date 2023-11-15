Браян Крістанте принесе в жертву матч збірної Італії проти Північної Македонії заради підготовки до битви з Україною.

Півзахисник Роми і збірної Італії Браян Крістанте продовжує страждати від м'язової втоми. Як інформує TMW, у середу, 15 листопада, хавбек не брав участі в тактичних тренуваннях збірної Італії під керівництвом Лучано Спаллетті. Замість цього він тренувався за індивідуальною програмою.

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Повідомляється, що його присутність у завтрашньому матчі проти Північної Македонії малоймовірна. Метою Спаллетті є повернення Крістанте до матчу з Україною в Леверкузені, який відбудеться наступного понеділка.

Нагадаємо, що Крістанте є чемпіоном Європи 2020 року. Він виходив на заміну в переможному для Італії фінальному матчі з Англією.

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