Украина – Италия: на судьбоносный матч отбора Евро-2024 официально утвердили стадион сенсации Бундеслиги
Сборная Украины узнала арену, на которой примет Италию в своем завершающем матче группового этапа отбора Евро-2024.
Подопечные Сергея Реброва будут принимать "Скуадру Адзурру" на Бай-арене в Леверкузене, сообщает пресс-служба УАФ.
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Поединок состоится 20 ноября в 21:45 по Киеву. Байер, возглавляющий сейчас турнирную таблицу Бундеслиги, любезно откликнулся на просьбу УАФ о проведении матча. О начале продаж билетов будет дополнительно сообщено на официальных ресурсах УАФ и немецкого клуба.
Встреча с итальянцами вполне может оказаться судьбоносной. Сейчас Украина, Северная Македония и "Скуадра Адзурра" имеют по 7 очков, претендуя на второе место вслед за Англией.
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