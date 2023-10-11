Сборная Украины узнала арену, на которой примет Италию в своем завершающем матче группового этапа отбора Евро-2024.

Первый матч между Италией и Украиной / Сайт УЕФА

Подопечные Сергея Реброва будут принимать "Скуадру Адзурру" на Бай-арене в Леверкузене, сообщает пресс-служба УАФ.

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Поединок состоится 20 ноября в 21:45 по Киеву. Байер, возглавляющий сейчас турнирную таблицу Бундеслиги, любезно откликнулся на просьбу УАФ о проведении матча. О начале продаж билетов будет дополнительно сообщено на официальных ресурсах УАФ и немецкого клуба.

Встреча с итальянцами вполне может оказаться судьбоносной. Сейчас Украина, Северная Македония и "Скуадра Адзурра" имеют по 7 очков, претендуя на второе место вслед за Англией.

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