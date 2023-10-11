Перший матч між Італією та Україною / Сайт УЄФА

Підопічні Сергія Реброва прийматимуть "Скуадру Адзурру" на Бай-арені в Леверкузені, інформує прес-служба УАФ.

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Поєдинок відбудеться 20 листопада о 21:45 за київським часом. Байєр, який зараз очолює турнірну таблицю Бундесліги, люб'язно відгукнувся на прохання УАФ про проведення матчу. Про початок продажу квитків буде додатково повідомлено на офіційних ресурсах УАФ та німецького клубу.

Зустріч з італійцями цілком може виявитися доленосною. Зараз Україна, Північна Македонія та "Скуадра Адзурра" мають по 7 очок, претендуючи на омріяне друге місце слідом за Англією.

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