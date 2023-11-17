Испанец Хесус Хиль Мансано станет главным арбитром решающего матча сборной Украины в отборе на Евро-2024.

На матче отбора Евро-2024 Украина – Италия будет работать бригада арбитров из Испании. Об этом сообщает сайт УЕФА.

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Главным арбитром матча назначен Хесус Хиль Мансано. На линиях ему помогут Диего Барберо и Анхель Невадо. Обязанности четвертого судьи будет исполнять Гильермо Гуарда. Судейский наблюдатель - Михал Бенеш (Чехия). Делегат УЕФА – Гарри О'Хаган (Шотландия).

Решающий поединок по борьбе за прямую путевку на Евро-2024 сборная Украины сыграет в понедельник, 20 ноября, в Леверкузене. Матч Украина – Италия стартует в 21:45 по киевскому времени.

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