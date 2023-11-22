"Игроки сборной Италии не дали повод усомниться в том, что они достойны права сыграть на Евро-2024. За эту команду всегда выступают только те футболисты, которые готовы отдать все ради успеха. В этом матче игроки отдали все силы. И пусть не удалось победить, но мы продемонстрировали характер.

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Пенальти? Я не видел этого эпизода, все произошло далеко от меня. Но судья не слишком хорошо отработал этот матч. Он ошибался в обе стороны и позволял игрокам играть слишком грубо.

Нет смысла обсуждать то, что могло произойти. Теперь мы поедем на Евро-2024, чтобы защитить титул", – цитирует Буффона Tuttomercato.

Напомним, Украина не смогла квалифицироваться на Евро-2024 из отборочной группы, сыграв вничью с Италией в решающей игре. Впрочем, есть еще возможность пройти плей-офф Лиги наций и завоевать путевку на турнир.

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