Общение главного тренера "сине-желтых" с прессой стартовало в 17:30. Посмотреть пресс-конференцию в прямом эфире можно было на YouTube-канале УАФ непосредственно в этой новости.

Украина – Испания: предматчевая пресс-конференция Луиса Энрике

После поединка с Германией (1:2) на команду Андрея Шевченко ожидает встреча с Испанией в рамках Лиги наций. Сейчас украинцы занимают третье место в группе А4, имея в активе 3 очка. Поединок состоится 13 октября в Киеве, стартовый свисток прозвучит в 21:45.

Напомним, в первой встрече "Фурия Роха" в Мадриде разгромила украинцев (4:0).

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