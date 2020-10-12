Спілкування головного тренера "синьо-жовтих" з пресою заплановане на 17:30. Переглянути прес-конференцію наживо можна на YouTube-каналі УАФ безпосередньо в цій новині.

Україна – Іспанія: передматчева прес-конференція Луїса Енріке

Після поєдинку з Німеччиною (1:2) на команду Андрія Шевченка очікує зустріч з Іспанією в рамках Ліги націй. Наразі українці посідають третє місце в групі А4, маючи в активі 3 очки. Поєдинок відбудеться 13 жовтня в Києві, стартовий свисток пролунає о 21:45.

Нагадаємо, у першій зустрічі "Фурія Роха" у Мадриді розгромила українців (4:0).

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