Україна – Іспанія: онлайн-відеотрансляція передматчевої прес-конференції Андрія Шевченка
Наставник збірної України Андрій Шевченко поспілкується з журналістами напередодні поєдинку 4-го раунду Ліги націй.
Спілкування головного тренера "синьо-жовтих" з пресою заплановане на 17:30. Переглянути прес-конференцію наживо можна на YouTube-каналі УАФ безпосередньо в цій новині.
Україна – Іспанія: передматчева прес-конференція Луїса Енріке
Після поєдинку з Німеччиною (1:2) на команду Андрія Шевченка очікує зустріч з Іспанією в рамках Ліги націй. Наразі українці посідають третє місце в групі А4, маючи в активі 3 очки. Поєдинок відбудеться 13 жовтня в Києві, стартовий свисток пролунає о 21:45.
Нагадаємо, у першій зустрічі "Фурія Роха" у Мадриді розгромила українців (4:0).
"Успіх без відчуття успіху". Німецькі ЗМІ – про нерви, дисципліновану Україну, фарс Бущана та шок від Олімпійського