"По сравнению с матчем против Франции частично добавились отсутствуют игроки, и с Германией была уже другая, более положительная картина. Но самое главное не хватает игроков защиты, того же Матвиенко, Кривцова, и перед ними Степаненко, который создает первый редут против атак соперника.

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Сейчас в центре обороны временно играет молодежь, но, видно, как она допускает много ошибок, просто не хватает опыта играть с такими топ-командами. Молодой Забарный теряется, Миколенко, который хорош в роли левого защитника, в центре как в своей тарелке.

Второй матч неубедительно выглядит Ярмоленко. Сказывается, что он не имеет игровой практики в своем клубе, и это чувствуется на поле в игре за сборную. Не в лучших кондициях Цыганков. Радует, что Малиновский стал ведущим игроком команды, и на нем сейчас держится игра сборной. Кто-то готов лучше, кто хуже, вот и имеем – ключевая средняя линия находится в разбалансированном состоянии. А с такими командами как Франция и Германия это сказывается, и они сразу же за малейшие ошибки нас наказывают.

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В этом матче не будет играть Малиновский, и это ключевая потеря, которого просто не кем заменить. Опять не смогут сыграть Степаненко, Зинченко, Матвиенко, Кривцов, что добавляет головной боли тренерскому штабу. Нужно правильно выбрать тактику, придерживаться ее и постараться взять хотя бы зачетный балл.

Здесь только вопрос – как соперник нам позволит играть? В силу обстоятельств, мы сейчас не можем играть с Испанией в открытый футбол. Строго от обороны, перекрыть пространство вблизи штрафной, терпеть и ждать своего шанса", – поделился Полунин в интервью UA-Футбол.

Напомним, поединок Лиги наций Украина – Испания состоится уже сегодня, 13 октября, на стадионе НСК Олимпийский в Киеве, начало в 21:45. Предыдущая встреча команд завершилась разгромом украинцев со счетом 4:0.

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