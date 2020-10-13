Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился со списком игроков, которые могут сыграть против Испании в матче 4-го тура Лиги наций.

Шевченко включил в список 23 игроков на матч против сборной Испании, сообщает официальный сайт УАФ. Добавим, что Валерий Бондарь остался единственным игроком в лагере национальной команды, которого не включили в заявку.

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Голкиперы: Бущан, Микита Шевченко, Ризнык.

Защитники: Соболь, Пластун, Забарний, Чеберко, Конопля, Миколенко, Михайличенко, Караваев.

Полузащитники: Сидорчук, Ярмоленко, Макаренко, Марлос, Харатин, Шапаренко, Циганков, Шепелєв, Коваленко, Зубков.

Нападающий: Яремчук.

Напомним, поединок Лиги наций Украина – Испания состоится уже сегодня, 13 октября, на стадионе НСК Олимпийский в Киеве, начало в 21:45. Предыдущая встреча команд завершилась разгромом украинцев со счетом 4:0.

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