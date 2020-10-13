"У порівнянні з матчем проти Франції частково додалися відсутні гравці, і з Німеччиною була вже інша, більш позитивна картина. Але найголовніше не вистачає гравців захисту, того ж Матвієнка, Кривцова, і перед ними Степаненка, який створює перший редут проти атак суперника.

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Зараз у центрі оборони тимчасово грає молодь, але, видно, як вона допускає багато помилок, просто не вистачає досвіду грати з такими топ-командами. Молодий Забарний губиться, Миколенко, який гарний у ролі лівого захисника, в центрі як не у своїй тарілці.

Другий матч непереконливо виглядає Ярмоленко. Позначається, що він не має ігрової практики в своєму клубі, і це відчувається на полі в грі за збірну. Не в найкращих кондиціях Циганков. Радує, що Маліновський став провідним гравцем команди, і на ньому зараз тримається гра збірної. Хтось готовий краще, хтось гірше, ось і маємо – ключова середня лінія перебуває у розбалансованому стані. А з такими командами як Франція і Німеччина це позначається, і вони відразу ж за найменші помилки нас карають.

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У цьому матчі не буде грати Маліновський, і це є ключова втрата, якого просто не ким замінити. Знову не зможуть зіграти Степаненко, Зінченко, Матвієнко, Кривцов, що додає головного болю тренерському штабу. Потрібно правильно вибрати тактику, дотримуватися її і постаратися взяти хоча б заліковий бал.

Тут лише питання – як суперник нам дозволить грати? В силу обставин, ми зараз не можемо грати з Іспанією у відкритий футбол. Строго від оборони, перекрити простір поблизу штрафного, терпіти і чекати свого шансу", – поділився Полунін в інтерв'ю UA-Футбол.

Нагадаємо, поєдинок Ліги націй Україна – Іспанія відбудеться вже сьогодні, 13 жовтня, на стадіоні НСК Олімпійський в Києві, початок о 21:45. Попередня зустріч команд завершилася розгромом українців з рахунком 4:0.

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