От матчей сборных уже постепенно начинаешь уставать морально, а футболистам тяжело ещё и физически. Особенно не повезло сборной Украины, которой придётся провести третий поединок против топ-сборной за шесть дней – и это на фоне безумных кадровых потерь из-за COVID-19 и травм. Во Франции наша национальная команда сразу же вошла в крутое пике, но во встрече против Германии в Киеве подопечные Андрея Шевченко исправились, выдав довольно неплохой футбол и едва не зацепившись за ничью. Теперь на НСК Олимпийский придётся выдержать давление Испании.

Украина – Испания: прогноз на матч Лиги наций

Украина – Испания: где смотреть матч Лиги наций

В Мадриде "жёлто-синих" переехали, разгромив основу со счётом 4:0. Украинцы погорели на выходе в атаку через короткий пас, желании удержать компактность превыше всего и отсутствии реакции на высокий персональный прессинг – как следствие, хотя бы перейти за центральный круг нашим футболистам удалось считанное количество раз. В Париже история повторилась с полурезервом, но уже против Германии тренерский штаб решился на изменения, отказавшись от попыток переконтролировать гранда.

Украина сыграла проще, закрывшись средним блоком и пытаясь поймать соперника на контратаках – получалось неплохо, но безумное количество брака в задней и передней линиях не позволило дожать немцев. Кроме того, не было качественной системы подборов, на которых заострял внимание Андрей Шевченко – Яремчук редко цеплялся, а в борьбе за компактность его партнёры выдёргивались на ничейный мяч очень ограниченными силами. Немцы уверенно контролировали такие эпизоды, да и вообще мелкие ошибки в конкретных моментах решили судьбу встречи. Не в последнюю очередь это связано с кадровой катастрофой и индивидуальным провалом отдельных исполнителей, но стоит отметить и грамотные движения звёзд Бундестим – благодаря гибким позициям группы атаки нашим игрокам так и не удалось надёжно закрыть центр.

Словом, тренерский штаб сборной Украины показал умение делать выводы из ошибок, но отсутствие основного состава, топ-уровень соперника и отдельные недостатки в организации игры пока сильно тормозят нашу команду.

Испания в последних матчах также не впечатлила, расписав скучную ничью в товарняке против Португалии и удержав минимальную победу над Швейцарией после гола на 14-й минуте. В обоих поединках Луис Энрике продолжил испытывать молодых исполнителей – в Лиссабоне вышел резерв, а против альпийцев он хоть и выпустил основу, но эта основа с Ольмо, Фати и Оярсабалем в разы слабее прошлогодней Испании. Впрочем, похожий лайн-ап привел к жестокому разгрому Украины уже в первом тайме.

Испанские журналисты не слишком довольны игрой своей сборной прямо сейчас, но Лига наций для Луиса Энрике не имеет большого значения. На вопрос о задачах в этом турнире он ответил: "Всего понемногу". В целом, заметно, что тренерский штаб экспериментирует не только с кадрами, но и с движением на поле – в частности, с ролью фулбэков. У Испании увеличилось количество длинных передач и кроссов, команда стала более гибкой, но владение и агрессивный высокий прессинг остаются её самыми сильными качествами – и особенно ярко они проявляются на старте встречи. Украина пропустила уже на 3-й минуте, Швейцарцы на 14-й, а португальцы в первые полчаса получили 0:10 по ударам.

Если удастся сдержать стартовый натиск, дальше можно плясать от на несыгранности "Фурии Рохи", её проблем с проникающими передачами и общей нестабильности. Впрочем, для этого нужно проявить ещё и тактическую гибкость – а у нас дефицит кадров и огромный брак в микроэпизодах. Словом, Андрею Шевченко будет очень трудно, но бой испанцам дать можно.

Кадровая ситуация

Из состава сборной Украины выпал самый сильный футболист последних матчей – Руслан Малиновский. Таким образом, Андрей Шевченко окончательно остался без своего могущественного треугольника с Зинченко и Степаненко. Потеря катастрофична, но единственная. Все остальные исполнители, доступные на матч с Германией, доступны и на встречу против Испании.

Интересно, кому доверится Андрей Шевчнеко на правом фланге атаки. Понять выход Ярмоленко будет трудно, но наш тренерский штаб явно старается расположить на поле побольше звёзд. Впрочем, сейчас есть Марлос, который классно вышел на замену с немцами – возможно, ему дадут шанс и в основе. Точно не верится, что на Испанию выйдет разбалансированный Соболь – на его позиции нужна динамика и скорость (там бегают самые быстрые испанцы), которой у Михайличенко побольше. Малиновского, вероятно, сменит Безус, а Шапаренко, усиливший игру против Германии, выглядит более перспективным вариантом, чем Коваленко.

У "Фурии Рохи" ситуация сложнее. Из-за коронавируса в заявку не попали Фабиан Руис и Тьяго Алькантара, а из-за травмы в сборную не прилетел Карвахаль. Эти исполнители являются стержневыми для Луиса Энрике – они отвечают за дистрибуцию и маскируют недостатки партнёров грамотным движением. Кроме этого трио, у испанцев выпали Жерар Морено и Диего Льоренте, которые получили повреждения в последних матчах.

Интересно, кому Луис Энрике доверит позицию фулбэков. Слева могут выйти Регилон (разорвал Украины) или Гайя (традиционный выбор Энрике / Роберто), справа – скоростной Навас или дриблёр Траоре. Правда, последний пока очень слаб в обострении, но это лишь первые матчи Адама за сборную. В любом случае, ротацию испанские тренеры должны провести.

Ориентировочные составы на матч Украина – Испания

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Миколенко, Михайличенко – Сидорчук – Марлос, Безус, Шапаренко, Цыганков – Яремчук

Испания: де Хеа – Траоре, Рамос, Торрес, Регилон – Мерино, Бускетс, Родри – Ольмо, Родриго, Фати

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Очевидно, что Украина в нынешнем своём составе не готова цепляться за результат в матче против топ-сборных. Поединок против "Бундестим" стал ярким доказательством этого утверждения: несмотря на неплохое движение в центре поля и ряд контратак против немотивированных кризисных немцев, "жёлто-синие" за 70 минут не создали ни одного явного момента, а пропустить могли не меньше трёх голов. И это у Шевченко ещё был Малиновский, который на своих плечах продвигал мяч под прессингом и персонально выключал Крооса.

Испания и по настрою, и по своему кадровому потенциалу в текущем цикле очень похожа на нынешнюю Германию.

Потери "Фурии Рохи" для поединка в Киеве некритичны – гости всё равно бы провели ротацию. Короче говоря, испанцы значительно сильнее. Надеяться на гол в ворота Де Хеа, однако, можно – мы забивали и французам, и немцам, да и игра от контратак должна способствовать появлению некоторых моментов. Если же перевести Цыганкова вправо, то шансов может быть ещё больше.

Если Украина не посыплется во время активного испанского старта, то дальше можно надеяться на достойный бой. Впрочем, говорить о победе или хотя бы ничью в прогнозах наивно. Это может произойти, но такой результат в нынешних условиях будет чудом – и дай Бог, чтобы это произошло. Впрочем, логика заставляет ставить на победу Испании.

"Это катастрофа, судьба заставила заплатить": Тассотти о скандале с Испанией, ужасный приговор сборной Украины и Шевченко